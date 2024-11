Vendite da record per il lancio in Cina del realme GT 7 Pro

(Adnkronos) – Realme ha diffuso gli straordinari risultati di vendita del realme GT 7 Pro, registrati subito dopo il suo debutto in Cina. I numeri ottenuti sono stati descritti come senza precedenti, consolidando il successo del GT 7 Pro come “Flagship delle Prestazioni AI”. Questo risultato è frutto dell’impegno costante di Realme nell’attenere alle esigenze degli utenti, nonché delle importanti partnership con aziende di spicco come Qualcomm e Google. Il realme GT 7 Pro, il primo smartphone flagship in Europa a essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite, una batteria da 6500 mAh e una ricarica rapida da 120 W, ha stabilito nuovi record di vendite e di incassi il giorno del suo lancio sul mercato cinese. Inoltre, il dispositivo si è classificato primo nelle vendite giornaliere su JD.com, il maggiore portale di e-commerce per prodotti digitali in Cina, e ha dominato anche la classifica delle vendite di smartphone su TikTok in Cina, esaurendosi durante il primo giorno di vendite live online. “Con il lancio del realme GT 7 Pro, abbiamo stabilito un nuovo record nel mercato cinese, battendo tutti i precedenti in termini di vendite e ricavi al lancio. Questo smartphone non solo dimostra il nostro impegno verso l’innovazione nell’intelligenza artificiale, ma è anche testimonianza del nostro focus su esperienze utente rivoluzionarie. Siamo entusiasti di introdurre questa novità tecnologica, dotata di Snapdragon 8 Elite, come primo brand in Europa, dove confidiamo che il GT 7 Pro conquisterà anche i consumatori europei”, ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)