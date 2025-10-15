17.2 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale… Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province…”. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. 

“Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì…”. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Padova per aprire la campagna elettorale di Alberto Stefani.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.2 ° C
17.9 °
15.5 °
57 %
5.4kmh
0 %
Mer
16 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1937)ultimora (1339)vid (187)tec (106)Lav (79)sal (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati