lunedì 20 Ottobre 2025
Veneto, SocialCom: “Piace sui social, sentiment positivo all’80%”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Veneto piace (molto) anche sui social: l’80% delle conversazioni online sulla regione ha un tono positivo, dominato da fiducia, speranza e orgoglio. A raccontarlo è la ricerca “Tra identità e percezione: il Veneto raccontato dai social”, presentata da SocialCom e SocialData nel corso dell’evento “Direzione Nord Est – Una Nuova Era” al Palazzo della Salute di Padova. Lo studio analizza 12 mesi di conversazioni digitali (ottobre 2024 – settembre 2025) e oltre 1,2 milioni di contenuti generati, per un totale di 32 milioni di interazioni. 

A trainare il racconto online sono i tre pilastri economici della regione: agricoltura, industria e Made in Italy. Nel comparto agricolo svettano vino, frutta, ortaggi e tabacco, con il vino che si conferma simbolo identitario e leva reputazionale globale. Tra i protagonisti della scena social veneta, Luca Zaia guida la classifica con 2,9 milioni di interazioni, seguito da Matteo Salvini (quasi 1 milione) e da figure legate al territorio come Federica Pellegrini. 

“Il Veneto si conferma una delle regioni più dinamiche nel racconto digitale, con un sentiment ampiamente positivo e una forte capacità di rappresentare sé stesso online – spiega Luca Ferlaino, presidente di SocialCom -. Agricoltura, industria e Made in Italy sono le leve principali di questa narrazione, che si esprime sempre più anche su TikTok e LinkedIn, piattaforme chiave per giovani e imprese”. La partecipazione di SocialCom all’evento ha offerto una prospettiva data-driven su come il Nord Est stia costruendo la propria identità digitale a livello nazionale e internazionale. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

