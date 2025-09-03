28.1 C
Firenze
Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – L’attore Motaz Malhees ha preso in prestito una bandiera palestinese dal pubblico, sollevandola emozionato, la regista Kaouther ben Hania e l’intero cast, sopraffatti dall’emozione, si sono stretti in un lungo abbraccio. La prima proiezione ufficiale di ‘The Voice of Hind Rajab’, in concorso alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, è stata accolta da un’ovazione record per questa edizione: 24 minuti di applausi ininterrotti, con l’intera Sala Grande in piedi e visibilmente commossa. Un tributo che è andato ben oltre il valore cinematografico dell’opera. Tra il pubblico sventolavano bandiere della Palestina e spiccavano le kefiah, mentre si sono levati cori di ‘Free, Free Palestine’, trasformando il Lido in una cassa di risonanza per una richiesta di pace. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

