Venezia 2025, da ‘Elisa’ a ‘Il Mostro’: la nona giornata tra crimine e cinema d’autore

(Adnkronos) – La nona giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, si preannuncia ad alta tensione, con un programma che esplora il crimine, la condizione femminile e il grande cinema d’autore. La corsa per il Leone d’Oro vede scendere in campo il quarto film italiano, mentre fuori concorso sbarca una delle serie più attese dell’anno.  In Concorso, i riflettori sono puntati su ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo. Tratto dal libro del criminologo Adolfo Ceretti, il film racconta la difficile storia di una donna omicida che deve affrontare il percorso di riconoscimento dei propri delitti. Nel cast Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino. Sempre in lizza per il premio principale, c’è grande curiosità per ‘Girl’, debutto alla regia della celebre attrice taiwanese Shu Qi, che firma un’opera sulla condizione femminile nella società cinese contemporanea.  La sezione Fuori Concorso offre due proposte. Arriva il film d’animazione ‘Scarlet’ del maestro giapponese Mamoru Hosoda, e il documentario ‘Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra’, un ritratto del celebre fotografo firmato da Roberto Andò. Per il capitolo serie l’attenzione mediatica è sulla presentazione de ‘Il Mostro’ di Stefano Sollima. Basata sulla tragica vicenda del Mostro di Firenze, la serie (in arrivo su Netflix dal 22 ottobre) sfilerà al Lido con il suo cast, composto da Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

