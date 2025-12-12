14.6 C
Venezia, 52enne fa sesso con una 15enne. Tribunale lo assolve: “Lei era consenziente”

(Adnkronos) – Il collegio giudicante del tribunale di Venezia, composto da tre donne, mercoledì ha mandato assolto un uomo di 57 anni dall’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza che, all’epoca dei fatti, ossia cinque anni fa, aveva 15 anni. Il pubblico ministero veneziano aveva chiesto invece una condanna a otto anni. La sentenza del tribunale – come riporta la stampa locale – ha invece stabilito che la ragazzina era consenziente quando aveva instaurato e portato avanti per nove mesi la relazione con un uomo maggiore di lei di ben 37 anni.  

 

La relazione è durata nove mesi, durante i quali i due avevano regolari rapporti sessuali all’insaputa dei genitori della adolescente. A riprova sarebbero emersi i numerosi messaggi via social, dove tutto era iniziato, che lei mandava all’uomo e in cui la 15enne scriveva “tu sei mio”. La scoperta della relazione da parte dei genitori dell’adolescente aveva, poi, portato alla denuncia dell’uomo per violenza sessuale aggravata che però il tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata. 

 

 

