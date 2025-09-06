25.7 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l’omaggio del Lido

(Adnkronos) – La Mostra del Cinema di Venezia ha reso omaggio a Giorgio Armani, che da anni è sponsor del festival, con una standing ovation durante la cerimonia di premiazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

