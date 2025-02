Venezia-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Nella 26esima giornata di campionato, i biancocelesti volano a Venezia per la sfida contro i padroni di casa, in programma oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 15. La squadra di Baroni vuole difendere il quarto posto in classifica, mentre Di Francesco è a caccia di fondamentali punti salvezza. La sfida tra Venezia e Lazio è in programma oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zerbin; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni Venezia-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l’app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l’app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)