24.6 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Venezia, morto il bimbo investito sulle strisce: era fuggito dall’Ucraina un mese fa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ in stato di morte cerebrale in Rianimazione alla Pediatria di Padova il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali sulla strada regionale Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Ne dà notizia il Corriere del Veneto. Vladyslav Malamen era arrivato in Italia con la mamma e il fratello più grande da Odessa neppure un mese fa, il 27 luglio. Scappava dalla guerra in Ucraina ma, mercoledì pomeriggio, una Fiat Panda con un 25enne al volante lo ha travolto mentre era insieme alla mamma Antonina, all’altezza di un bar tabacchi.  Il pm della procura di Venezia, Stefano Strino, in merito all’incidente ha aperto un fascicolo dove iscriverà nel registro degli indagati il ragazzo al volante dell’utilitaria. Il pubblico ministero sta cercando di acquisire la cartella clinica con l’obbiettivo di non svolgere l’autopsia, poiché i genitori – ieri il papà è arrivato dalla Germania – hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Ieri non erano stati staccati i dispositivi in vista della donazione.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.6 ° C
25 °
22.9 °
63 %
2.1kmh
20 %
Ven
26 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (14)carabinieri (13)incidente (10)Coppa Italia (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati