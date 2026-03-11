16.3 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Venezia, perseguita ex professore per bocciatura: braccialetto elettronico a 26enne

(Adnkronos) – Malgrado fossero passati anni continuava a perseguitare il suo ex professore, colpevole ai suoi occhi della sua ingiusta bocciatura alle scuole superiori, con minacce e molestie sui principali social network. Finché il docente a febbraio scorso non ha deciso di sporgere querela.  

Così per un 26enne di Favaro Veneto (Venezia) la settimana scorsa il Gip del tribunale di Venezia ha deciso l’applicazione del braccialetto elettronico col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex prof, oltre naturalmente al divieto di comunicazione “in qualsiasi forma”.  

Il giovane veneziano già tre anni fa era stato condannato per atti persecutori sempre nei confronti del suo ex professore, ma il rancore per la bocciatura era tale che a gennaio aveva ripreso a vessarlo.  

