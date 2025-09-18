31.7 C
Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.  Non cambieranno né orari, né modalità. Nessuna decisione invece è stata presa in merito a un aumento del costo del ticket che quest’anno era di 5 o 10 euro in funzione dell’anticipo del suo acquisto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

