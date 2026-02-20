7.2 C
Venezuela, approvata l’amnistia per i prigionieri politici: libero l’alleato di Machado

(Adnkronos) – E’ stato scarcerato in Venezuela Juan Pablo Guanipa, ex vice presidente dell’Assemblea nazionale e stretto alleato della leader dell’opposizione Maria Corina Machado. La scarcerazione è avvenuta poco dopo l’approvazione della legge per l’amnistia da parte del Parlamento con un voto all’unanimità. Diverse centinaia di oppositori potranno essere liberati ora grazie alla legge che si applica retroattivamente al 1999.  

Il provvedimento, già firmato dalla Presidente facente funzione Delcy Rodriguez, esclude coloro che sono stati perseguiti o condannati per aver promosso azioni militari contro il Paese, reato di cui è accusata Machado.  

“Dopo dieci mesi di clandestinità e quasi nove di detenzione ingiusta, confermo di essere completamente libero”, ha scritto Guanipa su Instagram, dove ha anche pubblicato una sua foto con la bandiera del Venezuela. Guanipa, che ha comunque criticato il provvedimento di amnistia come “documento imperfetto”, era stato arrestato poche ore dopo il suo precedente rilascio di prigione all’inizio del mese.  

 

