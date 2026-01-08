-1.2 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Venezuela, Caracas: “100 i morti in raid Usa”. Feriti Maduro e la moglie

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel raid americano di sabato scorso a Caracas per catturare Nicolas Maduro e la moglie sono state uccise un centinaio di persone e altrettante sono rimaste ferite. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello, che ha parlato dell’operazione americana come di “un terribile attacco”, anticipando che il numero delle vittime potrebbe crescere. Tra i morti ci sono anche molti civili, comprese donne, che dormivano nelle loro case quando gli americani hanno condotto il raid, ha detto ancora. 

Finora i venezuelani avevano parlato di un’ottantina di morti, tra cui 24 soldati e 32 agenti della scorta di Maduro di nazionalità cubana, come confermato anche dall’Avana. 

 

Durante l’operazione Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono rimasti entrambi feriti, ha aggiunto Cabello, secondo cui “Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo. Il ‘fratello’ (compagno) Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente, si stanno riprendendo dalle ferite”. Durante l’udienza in tribunale a New York lunedì scorso, la moglie del leader venezuelano era infatti apparsa con un cerotto sulla fronte e alcuni lividi vicino all’occhio destro, mentre il suo legale aveva denunciato anche contusioni alle costole. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
-1.2 ° C
-0.7 °
-3.2 °
33 %
0.8kmh
96 %
Gio
4 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (783)ultimora (729)Eurofocus (25)demografica (20)carabinieri (12)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati