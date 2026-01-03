8.3 C
Venezuela, Casini: “Governo Maduro illegale ma Trump crea precedente gravissimo”

(Adnkronos) – “L’azione di Trump crea un precedente pericolosissimo per il diritto internazionale e in questo senso non può avere la nostra approvazione”. Lo dice all’AdnKronos il senatore Pier Ferdinando Casini commentando quanto avvenuto in Venezuela. “Detto questo – aggiunge l’ex presidente della Camera – vorrei ricordare a tutti che il governo Maduro è illegale per la maggior parte dei paesi del mondo e per l’Unione europea e che quel regime si è macchiato di responsabilità gravissime, come quella di incarcerare gli oppositori politici, da ultimo il cooperante italiano Alberto Trentini”.  

Per Casini, da sempre attento osservatore delle vicende di quel paese “la strada del Venezuela non può che essere ora quella di far scegliere al popolo il proprio futuro con elezioni libere, garantite da osservatori della comunità internazionale”. 

 

