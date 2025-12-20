Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sequestrano una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi, in un’operazione che le fonti citate da Nbcnews descrivono come in corso. Le stesse fonti spiegano che l’operazione è guidata dalla Coast Guard, mentre le forze militari stanno dando supporto, con gli elicotteri che stanno trasferendo a bordo della petroliera personale della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna.

Non si hanno ancora dettagli sulla nave, che secondo Abc sarebbe una di quelle sanzionate dagli Usa come parte della flotta che partecipa al mercato nero del petrolio venezuelano verso l’Asia. Secondo Axios invece la petroliera abbordata non figurerebbe nella lista di quelle sanzionate. Donald Trump nei giorni scorsi ha annunciato il blocco totale delle navi in partenza dal Venezuela, poi precisando che la misura sarebbe stata applicata solo alle navi sanzionate.

