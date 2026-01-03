8.3 C
Firenze
domenica 4 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Venezuela, l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro tra due militari americani, le mani dietro alla schiena, presumibilmente con le manette ai polsi. Questo mostra la foto apparsa su diversi social media e non confermata da fonti ufficiali che potrebbe fornire la prima immagine della cattura di Maduro dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump. Per alcuni utenti di ‘X’ si tratta di ”un fake”, ma se confermata la foto fornirebbe la ”prova che è vivo” che aveva chiesto la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez. In sovrapposizione alla foto appare la data di oggi, 3 gennaio 2026. 

 

L’immagine mostra alle spalle di Maduro un aereo militare e quindi, se reale, potrebbe essere stata scattata durante le ore notturne all’arrivo del presidente venezuelano negli Stati Uniti dove, ha spiegato il procuratore generale Pam Bondi, ”affronterà la giustizia nei tribunali americani” dato che insieme alla moglie è ”incriminato a New York”. 

Nella foto, Maduro appare tra due soldati in mimetica il cui volto, come quello dei militari alle sue spalle, è sfumato per proteggerne l’identità. Alla sinistra di Maduro si vede un militare della Delta Force, un’unità d’élite delle forze speciali dell’esercito degli Stati Uniti, specializzata in antiterrorismo, salvataggio ostaggi, operazioni segrete e contro-terrorismo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.3 ° C
9.5 °
5.9 °
55 %
1.7kmh
100 %
Dom
6 °
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
2 °
Gio
3 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (753)Eurofocus (27)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati