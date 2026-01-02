7.4 C
sabato 3 Gennaio 2026
Venezuela, Maduro sente Trump: “Droga e petrolio, pronto a dialogo con Usa”

(Adnkronos) – “Abbiamo avuto solo un colloquio. Mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca”. Così Nicolás Maduro in un’intervista trasmessa da Vtv dopo che Donald Trump ha detto di aver parlato “molto di recente” con il presidente venezuelano. Intanto, Maduro ha confermato di essere pronto al dialogo con Washington perché – ha detto – “bisogna iniziare a parlare sul serio”. 

Il colloquio di novembre, ha sostenuto Maduro, è stato uno “scambio di dieci minuti”, è stato “molto rispettoso”, anche se “gli sviluppi successivi non sono stati piacevoli”. Il presidente venezuelano ha evitato di rispondere sulla presunta operazione Usa menzionata nei giorni scorsi, ma ha insistito sul dialogo. 

“Se vogliono parlare sul serio di un accordo di contrasto al narcotraffico, siamo pronti – ha detto – Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto per investimenti Usa, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono, come vogliono”. E, ha aggiunto, “anche se vogliono accordi di sviluppo economico”.  

