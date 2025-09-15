24.1 C
Venezuela, Maduro: “Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti preparano “un’aggressione” di stampo militare contro il Venezuela che eserciterà “il suo diritto legittimo di difendersi”. Ad annunciarlo è stato il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, durante una conferenza stampa dopo che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha schierato forze militari nei Caraibi in nome della lotta ai cartelli della droga, provocando un acuirsi delle tensioni con il Paese.  C’è “un’aggressione in corso a carattere militare e il Venezuela è abilitato dalle leggi internazionali a rispondervi” ed eserciterà “il suo diritto legittimo a difendersi”, ha dichiarato, dicendo di considerare “rotte” le relazioni tra i due Paesi. Per Maduro, inoltre, Marco Rubio è un “signore della morte e della guerra”.  La scorsa settimana, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avevano attaccato una “nave che trasportava droga”, uccidendo 11 “narcoterroristi”, descritti come membri del Tren de Aragua, un cartello venezuelano presente in diversi Paesi e classificato come organizzazione “terroristica” dal presidente degli Stati Uniti.  Washington accusa Maduro di gestire una rete di narcotraffico e ha recentemente aumentato la ricompensa per la sua cattura a 50 milioni di dollari.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

