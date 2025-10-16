13.9 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver autorizzato azioni clandestine della Cia contro il Venezuela e ha detto di aver preso in considerazione la possibilità di attacchi in territorio venezuelano.  

Trump si è rifiutato di commentare nel dettaglio le informazioni del New York Times secondo cui avrebbe segretamente autorizzato la Cia a condurre un’azione clandestina in Venezuela contro il presidente Nicolas Maduro. “Ma ho dato l’autorizzazione” ad operazioni “per due motivi”, ha detto, per poi accusare Maduro di guidare un regime ‘narco-terrorista’ e di liberare i detenuti per mandarli negli Stati Uniti. 

Alla domanda se avesse dato alla Cia l’autorizzazione a ‘neutralizzare’ il leader venezuelano, Donald Trump ha risposto: “È una domanda ridicola quella che mi sta ponendo. Beh, non è proprio una domanda ridicola, ma non sarebbe ridicolo da parte mia rispondere?”. L’amministrazione Trump ha recentemente colpito in mare al largo del Venezuela almeno cinque imbarcazioni considerate mezzi usati dai narcotrafficanti, causando almeno 27 morti.  

Rispondendo infine ad una domanda sulla possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela, Trump ha dichiarato: “Non voglio dirvi altro, ma al momento stiamo valutando l’opzione terrestre, poiché controlliamo molto bene il mare”. 

 

Immediata la risposta di Maduro, che punta il dito contro l’agenzia americana accusandola di colpi di stato orchestrati in America Latina che hanno portato alla scomparsa di migliaia di persone. “No al cambio di regime che ci ricorda tanto le fallimentari guerre infinite in Afghanistan, Iraq, Libia e chi più ne ha più ne metta. No ai colpi di Stato perpetrati dalla Cia che ci ricordano tanto i 30mila desaparecidos nei colpi di Stato contro l’Argentina, il colpo di Stato di Pinochet e i 5mila giovani assassinati e scomparsi”, ha dichiarato durante il Consiglio Nazionale per la Sovranità e la Pace. “Fino a quando continueranno i colpi di Stato della CIA?”, ha poi dichiarato. “La pace si conquista, non ho alcun dubbio. La pace si preserva”, ha aggiunto in un evento tenutosi a Caracas. 

 

 

