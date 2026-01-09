9.9 C
Venezuela, Trump: “Trenta milioni di barili di petrolio per gli Usa”

1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gli Stati Uniti stanno per ricevere 30 milioni di barili di petrolio dal Venezuela. Donald Trump incontra alla Casa Bianca i vertici delle compagnie petrolifere degli Stati Uniti e vara il progetto per gestire le enormi riserve del paese sudamericano. Intanto, il presidente invia anche un messaggio a Cina e Russia. 

“Il Venezuela ci ha dato 30 milioni di barili di petrolio, valgono 4 miliardi di dollari e sono diretti verso gli Usa. Stiamo lavorando molto bene con il Venezuela, che altrimenti non sarebbe così generoso”, dice. “Ho la sensazione che 100 miliardi di dollari saranno spesi rapidamente da queste compagnie, con le aziende raggiungeremo un accordo rapidamente”, aggiunge auspicando investimenti extralarge. “Il Venezuela è sicuro, avrà successo. Le compagnie avranno garanzie per operare. L’uscita di scena di Maduro rende possibile un futuro incredibile per Usa e Venezuela, le economie di due potenze energetiche dell’emisfero occidentale saranno più integrate. Le compagnie saranno partner preziosi”, prosegue. “Stiamo andando estremamente d’accordo con il popolo del Venezuela, con il popolo e la gente che lo sta governando”.  

“Una cosa che credo che tutti devono sapere è che se non l’avessimo fatto noi, l’avrebbero fatto la Russia o la Cina”, dice riferendosi all’attacco del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. per prendere il controllo del petrolio del Venezuela. “Ho detto alla Cina e alla Russia che noi andiamo molto d’accordo, ci piacete, ma non vi vogliamo lì”. Gli affari si possono fare anche con Mosca e Pechino: “Una cosa che dirò a loro e a voi è che siamo aperti per business. La Cina può comprare tutto il petrolio che vuole, lì o negli Stati Uniti, la Russia può avere tutto il petrolio di cui ha bisogno da noi, siamo aperti per business quasi immediatamente”, dice il presidente. 

internazionale/esteri

Notizie correlate

