Vercelli, 18 intossicati da monossido di carbonio in agriturismo

(Adnkronos) – Diciotto persone sono state soccorse questa notte nel Vercellese per intossicazione da monossido di carbonio. E’ successo nell’agriturismo tenuta Vecchio Mulino a Motta de’ Conti. Sul posto, vista la vicinanza, sono intervenuti i mezzi del 118 di Alessandria gestiti dal 118 di Novara. Cinque persone sono state portate in ospedale in codice giallo mentre le altre risultano codici verdi. Sul posto anche i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, oltre a un mezzo della Croce Rossa di Casale per il trasporto dei pazienti meno gravi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)