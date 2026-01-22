6.5 C
Vercellotti (Ey): “La trasparenza si basa anche sull’affidabilità dei dati”

(Adnkronos) – “La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull’affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. Avere un processo di revisione solido, maturo e profondo, che attraverso l’utilizzo della tecnologia analizza in maniera mirata i dati di bilancio per un assurance di maggiore qualità, credo sia un elemento in grado di dare maggiore trasparenza al mercato e maggiore fiducia nei confronti degli stakeholders finanziari”. Così Massimiliano Vercellotti, Assurance Leader di EY Italia, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano da Assirevi – Associazione italiana delle società di revisione legale. 

“Oggi le aziende prendono decisioni anche sulla base dei dati e delle tecnologie che hanno a disposizione – riprende – Avere un revisore capace di utilizzare consapevolmente queste tecnologie vuol dire essere maggiormente credibili nei confronti del cliente e del mercato”. 

Non solo maggiore credibilità. Per Vercellotti la tracciabilità del lavoro di revisione è una condizione necessaria per “ricostruire le azioni svolte durante le procedure di verifica a favore di una maggiore trasparenza sul mercato”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

