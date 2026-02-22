Verissimo, Al Bano senza freni: “Romina? Ho sofferto tanto, ma sapevo che sarebbe finita”

(Adnkronos) – La separazione tra Al Bano e Romina Power, ufficializzata nel 1999, resta una delle pagine più dolorose della musica italiana. Una rottura segnata dalla scomparsa della figlia Ylenia nel 1994, evento che ha inciso sugli equilibri della coppia.

Se per Romina rimarrà sempre di base “un grande amore”, diversa è la posizione di Al Bano che ospite oggi a Verissimo ha detto: “Per me non è così. Certo è meglio che per lei rimanga l’idea dell’amore e non quello dell’odio. Io ho dovuto rispettare la sua decisione, che brutto periodo che è stato. Tutto avrei pensato in quel periodo ma non che sarebbe finita la favola tra me e Romina”.

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato di un “rapporto straordinario”, costruito tra sacrifici e successi condivisi: “Era un’unione così bella che faceva invidia al mondo ma a me non interessava. Non è stato facile sopportare questa rottura, ma ce l’ho fatta. Poi è arrivata una nuova primavera”, ha aggiunto facendo riferimento alla nuova fase della sua vita sentimentale: da 25 anni al fianco di Loredana Lecciso.

Spazio, poi, alla polemica su ‘Felicità’, brano simbolo della coppia. Recentemente Romina ha dichiarato che si sentiva a disagio a cantarla perché la reputava una canzone “banale”. Una dichiarazione che Al Bano ha commentato con ironia: “Quante ne vorrei canzoni banali così… milioni e milioni di persone che ancora oggi dopo 42 anni amano e impazziscono per quella canzone”.

E ha ricordato: “Lei una volta mi disse ‘ma perché quando canto da sola non succede niente e quando cantiamo insieme arriva il successo?’. Beh, Fatti una domanda e datti una risposta. È felicità sia”, ha aggiunto.

Nonostante tutto, non sono mancate parole di riconoscimento di Al Bano verso Romina: “Ma lei è stata brava, eccezionale, mi ha regalato dei sentimenti straordinari. Lei è nata in una famiglia dove ognuno dei suoi familiari avevano alle spalle tanti divorzi, io non sapevo quanto sarebbe durato il nostro matrimonio ma sapevo che non volevo perdere niente di quell’unione. Era un feeling straordinario, vivevo con una carica emotiva quotidiana che non è mai passata”.

