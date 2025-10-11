Verissimo, Andrea Carnevale: “Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo”

(Adnkronos) – “Mio padre era malato di schizofrenia, ha ucciso mia madre brutalmente”. Andrea Carnevale ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato del dolore per la perdita della mamma e del dramma familiare vissuto a causa del padre Gaetano, un uomo che lui stesso ha definito “un mostro”.

Le parole di Andrea Carnevale: “Le serate nella mia famiglia erano drammatiche. Lui era convito che mia mamma lo tradisse. Non sono fiero di essere suo figlio. Gaetano Carnevale è stato un uomo brutale, mi ha portato via la mia mamma quando io avevo solo 14 anni e lo ha fatto in una maniera bruttissima, l’ha ammazzata in un fiume, stava lavando i panni. L’ha uccisa brutalmente. Un dramma familiare terribile”.

“Non ho perso solo una madre, ma anche un padre. Siamo rimasti orfani in 7, un momento davvero drammatico”, ha spiegato l’ex calciatore italiano. Andrea ha spiegato di aver provato a denunciare le violenze del padre alle forze dell’ordine, senza però ottenere successo: “Senza spargimenti di sangue non possiamo fare nulla”, ha detto Andrea ricordando le parole del maresciallo di quel tempo. Dopo la morte della madre, Carnevale ha preso i resti del cervello della madre e l’ha portato in caserma e rivolgendosi al maresciallo ha detto “volevate una prova di sangue? Eccola qua”.

Il padre si è suicidato davanti ad Andrea: “Ero quasi contento. La fine di un uomo malato, ci siamo liberati di un uomo violento”.

