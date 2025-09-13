25.7 C
Verissimo, Anna Tatangelo: “Aspetto una femminuccia”. Le parole sul compagno Giacomo

Anna Tatangelo aspetta una femminuccia e si chamerà Beatrice. La cantante lo ha annunciato oggi, sabato 13 settembre, ospite a Verissimo in cui ha parlato delle emozioni che sta vivendo nel corso della sua gravidanza, la seconda dopo Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio.  “Ricevo amore e dono amore. Sto vivendo una gravidanza tranquilla e serena, sono davvero felice”, ha spiegato Anna Tatangelo che poi ha rivelato in anteprima il sesso del bambino. “Non sono gemelli, voglio dirlo subito”, ha scherzato. La cantante ha speso delle parole anche per la mamma scomparsa nel 2023: “Sono sicura che c’è il suo zampino, lei avrebbe tanto voluto una femminuccia nella nostra famiglia”, ha aggiunto. Tatangelo ha parlato, pubblicamente per la prima volta, del suo compagno Giacomo, futuro papà di Beatrice: “Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, questo per me è un valore aggiunto. Sono stata abituata a dovermi giustificare a parlare della mia vita, ora nutro massimo rispetto nei suoi confronti e voglio tenere riservata la mia vita privata in qualche modo”, ha aggiunto. “Ci siamo trovati”, ha detto la cantante con gli occhi lucidi.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

