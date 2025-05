Verissimo, Briga e Arianna Montefiori: “Vogliamo diventare genitori, affronteremo un percorso alternativo”

(Adnkronos) –

Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti di Verissimo oggi, sabato 3 maggio, per un’intervista di coppia. Il rapper e l’attrice, per la prima volta insieme nel salotto di Silvia Toffanin, hanno raccontato la nascita della loro relazione: dal primo incontro, avvenuto nel 2019, fino al giorno del loro matrimonio, celebrato il 18 novembre 2021 a Roma. “Ci siamo conosciuti grazie alla mia amica Diana Del Bufalo, ha pensato che noi due saremmo stati perfetti insieme e alla fine aveva ragione”, ha raccontato Arianna Montefiori con gli occhi pieni di amore. “A me piace tanto essere corteggiata, e quindi l’ho fatto attendere un po’ prima di uscire insieme, ma è stato bravissimo”, ha aggiunto l’attrice. George Eastman, il papà di Arianna, rischiava di non poterci essere il giorno del matrimonio perché l’anno precedente ha avuto un infarto: “Lui c’è stato, mi ha fatto un regalo enorme. Più volte i medici mi hanno detto che non ce l’avrebbe fatta e invece lui è stato fortissimo come un leone. Ha mangiato di tutto e ho potuto fare il ballo padre-figlia. Lo porterò sempre nel cuore”, ha affermato Montefiori. E sul desiderio di costruire una famiglia, la coppia ha detto: “Ci piacerebbe tanto diventare genitori, lo desideriamo e speriamo che accadrà”. “Non ti nascondo che sta un po’ faticando la situazione – ha spiegato Arianna -. Dobbiamo affrontare un percorso alternativo e va bene così. Vorrei che le altre donne, che sono nella mia stessa situazione, non si sentissero sole o in difetto o che non vanno bene, non è così”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)