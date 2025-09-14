Verissimo, da Raoul Bova a Katia Ricciarelli: tutti gli ospiti di oggi

16.8 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
(Adnkronos) – Oggi, domenica 14 settembre, torna su Canale 5 ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. L’appuntamento domenicale, si aprirà, in esclusiva, con Raoul Bova – al via su Canale 5 con la terza stagione della serie ‘Buongiorno, mamma!’ – che parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. E per la prima volta dalla morte del grande Pippo Baudo, parlerà a Verissimo anche Katia Ricciarelli. Inoltre, ospiti del talk: Michelle Hunziker, pronta a tornare dal 16 settembre su Canale 5 con ‘Io Canto Family’, la voce e la carriera in ascesa di Matteo Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

