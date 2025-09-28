13.7 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Verissimo, domenica 28 settembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, torna su Canale 5 ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. L’appuntamento domenicale si aprirà con il ritorno in studio di Katia Ricciarelli, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio a Verissimo qualche settimana fa. Inoltre, le emozioni di Mattia Furlani, che con l’oro nel salto in lungo, vinto agli ultimi Mondiali di Tokyo, è già entrato nella storia dell’atletica italiana. In studio una delle coppie più seguite e discusse dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, quella formata da Sonia e Alessio. E ancora, tra gli ospiti della puntata Iva Zanicchi e l’intensa storia di Floriana Secondi, tra i super esperti che commenteranno in studio il prossimo ‘GF’. Infine, la tragica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

