Verissimo, Eva Henger ospite con la figlia Mercedesz (in dolce attesa): il legame speciale

(Adnkronos) –

Eva Henger sarà ospite oggi, sabato 13 dicembre, a Verissimo. La modella ungherese torna nello studio di Silvia Toffanin per condividere la sua storia. Con lei, in studio, anche la figlia Mercedesz, in attesa della sua prima bambina.

Eva Henger nasce a Győr, in Ungheria, nel 1972. La carriera da modella per Eva comincia presto: nel 1989 partecipa e vince il concorso di bellezza Miss Teen Ungheria 1989, mentre l’anno successivo trionfa a Miss Alpeadria del 1990. Inizia così una breve carriera come ragazza immagine nei night club di Budapest.

Nel 1995 si trasferisce in Italia e conosce il regista Riccardo Schicchi, grazie al quale realizza i primi servizi fotografici a luci rosse e comincia a girare film pornografici.

Nel 2001 debutta accanto a Nina Moric su RaiDue a ‘Convenscion’ e ‘Superconvenscion’, poi con Max Tortora e Max Giusti in ‘Stracult’. Dopo la conduzione di ‘Paperissima Sprint’ e l’occasione di partecipare come opinionista in programmi Mediaset, come ‘Pomeriggio Cinque’, nel 2017 Eva partecipa alla tredicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’ ma viene eliminata dopo una sola settimana. La sua partecipazione tuttavia passa alla storia del reality per la vicenda del ‘canna-gate’. L’attrice ha accusato il concorrente Francesco Monte di fumare erba sull’isola dei naufraghi, causando la squalifica del modello ex-tronista, che successivamente l’ha querelata.

Nel 1994 Eva Henger si unisce in matrimonio con Riccardo Schicchi, il regista con cui realizza i primi film erotici durante i suoi primi anni in Italia. Dalla relazione nasce la loro prima figlia, Mercedesz, anche se successivamente l’attrice confessa di non essere figlia biologica di Schicchi.

Dopo la nascita del secondogenito, Riccardino, la relazione con Schicchi si interrompe ma non si separano mai legalmente. Nel 2012 è stata Eva ad annunciare la morte del marito, che da tempo soffriva di una grave forma di diabete di tipo 2.

Nel 2013 Eva Henger sposa il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, con cui ha una figlia, Jennifer, nata nel 2009.

Mercedesz Henger ospite lo scorso settembre a Verissimo aveva parlato del magico periodo che sta vivendo al fianco del suo compagno Alessio. La coppia infatti è in attesa della loro prima bambina, che si chiamerà Aurora.

Mercedesz, figlia di di Eva Henger, aveva raccontato: “La mamma è contentissima di diventare nonna, non vedeva l’ora. Mi dà tantissimi consigli. Nel periodo di intensa nausea, la chiamavo sempre, così come la mamma di Alessio. Mi stanno aiutando tantissimo queste due donne, anche a vivere quest’esperienza in tutto”.

La gravidanza prosegue bene: “Dovrebbe nascere a febbraio, sono entrata nel quinto mese. Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo, però non è vero che è tutto rosa e fiori”. Mercedesz aveva raccontato di aver vissuto momenti di tensione dalla settima settimana fino alla tredicesima: “È stato un incubo. Ho avuto la nausea tutti i giorni, mi addormentavo ovunque”.

Eva Henger ospite a ‘La volta buona’, aveva ricordato quando la figlia Mercedesz, a soli 2 anni, venne rapita dalla vicina di casa che viveva nel loro stesso condominio. “Ad aiutarmi a cercarla è arrivata subito mia suocera e abbiamo chiamato la polizia. Io ero anche incinta di Riccardino, ero al quarto mese”, aveva spiegato Eva Henger. “Ho cominciato a sanguinare. Tremavo, non riuscivo più a vedere nulla”.

“A mia suocera – aveva spiegato Eva Henger – è venuto in mente che c’era la vicina di casa che aveva un’ossessione per Mercedesz, diceva sempre che doveva essere sua figlia e allora è andata subito a bussare”. “Io ricordo che mi hanno chiuso in una stanza buia, mi hanno messa a giocare al Nintedo ed ero agitata, piangevo”, aveva commentato la figlia Mercedesz. “L’ho persa per cinque ore, in quel periodo erano anche uscite le notizie sulla piccola Angela Celentano, ero terrorizzata. Poi l’abbiamo trovata e da quel momento non l’ho più lasciata da sola”, aveva aggiunto Henger.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)