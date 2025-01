Verissimo, Giacomo Giorgio: “Devo tutto a mia nonna, è riuscita a vedermi in tv prima di morire”

(Adnkronos) –

Giacomo Giorgio ha raccontato, ospite oggi 25 gennaio a Verissimo, il rapporto speciale che aveva con nonna Melina, che lo ha supportato sin dai primi provini di recitazione. Il celebre volto della fiction italiana, targata Rai, ‘Mare Fuori’ si è raccontato nello studio di Silvia Toffanin per la prima volta. Giacomo Giorgio ha raccontato di aver lasciato la sua città natale, Napoli, a soli 9 anni per trasferirsi a Milano dove ha ottenuto diversi ruoli in alcune compagnie teatrali. A 17 anni, invece, si è trasferito a Roma per inseguire il suo più grande sogno, quello di fare l’attore. “Non c’avevo una lira – racconta Giacomo Giorgio nello studio di Silvia Toffanin – non sapevo dove stare, dormivo ovunque, però mia nonna prendeva una pensione minima e metà dei soldi li dava a me per permettermi di fare i provini. Grazie a lei anni dopo ho ottenuto il ruolo per ‘Mare Fuori'”. E continua: “Devo tutto a mia nonna, lei è stata la mia prima fan. A lei ho dedicato il nastro d’argento che ho vinto lo scorso anno”. Poi, Giacomo Giorgio spiega che la nonna è riuscita a vederlo in televisione prima di morire: “Nonna Melina è scomparsa la mattina successiva del finale di stagione di Mare Fuori, lo considero un segno del destino”, ha spiegato il giovane attore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)