Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 13 aprile

(Adnkronos) – Oggi, domenica 13 aprile, torna ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. A Verissimo, domenica 13 aprile, un simbolo della scena musicale italiana: Patty Pravo. Intense interviste anche per Elisabetta Gregoraci e per Francesca Tocca, che sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita ed è tornata a ballare nel serale di ‘Amici’. E dal programma firmato da Maria De Filippi sarà ospite la super coppia di professori formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, per la prima volta a Verissimo, con il suo racconto di vita, Licia Colò, accompagnata da sua figlia Liala. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)