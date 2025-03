Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 29 marzo

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con ‘Verissimo’, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 29 marzo alle 16:30 e domenica 30 marzo alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Silvia Toffanin accoglie per un’intervista ritratto l’attore Luca Zingaretti, al suo esordio come regista con il film ‘La casa degli sguardi’. In studio, dopo una lunga separazione, il ritorno di una coppia musicale amatissima, quella formata da Benji & Fede, usciti con un nuovo singolo dal titolo ‘Anni d’oro’. Da un duo musicale a uno comico, quello composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni, al loro debutto cinematografico con la commedia ‘E poi si vede’. Per un omaggio alla storia e alla carriera di Nadia Cassini, scomparsa lo scorso 18 marzo, sarà ospite la figlia Kassandra Voyagis. Infine, a Verissimo la poliedrica Ema Stokholma e i primi due ragazzi eliminati dal serale di ‘Amici’: la ballerina Asia e il cantante Vybes. Domenica 30 marzo Silvia Toffanin accoglierà Gerry Scotti e Michelle Hunziker, in coppia per il decimo anno dietro il bancone di ‘Striscia la Notizia’ e amici da trent’anni. A Verissimo una squadra indissolubile di professori storici di ‘Amici’: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Inoltre, sarà ospite Roby Facchinetti, simbolo della scena musicale italiana e dall’esperienza fatta nella casa del ‘Grande Fratello’, le ex ragazze di ‘Non è la Rai’: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Infine, intervista di famiglia per Guenda Goria accompagnata dal marito Mirko Gangitano e dal loro piccolo Noah. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)