Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 7 giugno

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con ‘Verissimo’, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 7 giugno alle 16:30 e domenica 8 giugno alle 16:30 su Canale 5, dove verranno proposte le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione. Tra le interviste di oggi, il pubblico potrà rivedere, tra le altre, quelle di Manuela Arcuri e di Ermal Meta. Il cantante ospite lo scorso gennaio, aveva parlato delle emozioni vissute dopo la nascita della figlia Fortuna Marie e aveva spiegato che la gravidanza della compagna Chiara non era stata affatto semplice. Nell’appuntamento domenicale: il magico momento di Alessandra Amoroso, incinta di sette mesi della prima figlia, Penelope. La cantante aveva anche parlato del compagno Valerio Pastore. E poi, il talento dei The Kolors e la forza di Simona Ventura. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)