Verissimo, Killian Nielsen contro la mamma Brigitte: “Mi ha abbandonato”

(Adnkronos) – “Mi ha abbandonato, ma mi manca e la amo tantissimo”. Killian Nielsen ospite oggi a Verissimo ha raccontato il rapporto complesso e doloroso con la mamma Brigitte Nielsen, che non vede da ormai due anni. “Ci sono state delle incomprensioni che ci hanno allontanato”, ha detto nel salotto di Silvia Toffanin.

Brigitte, mamma di 5 figli, alla fine degli anni Ottanta ha avuto una relazione con Mark Gastineau, padre biologico di Killian. Un rapporto difficile, segnato dall’uso di steroidi e sostanze stupefacenti da parte dell’uomo. “Mia madre è scappata, è andata a vivere in Svizzera dove ha conosciuto Raoul Meyer, che Killian ha creduto fosse suo padre per diversi anni.

All’età di 8 anni, Killian Nielsen scopre che il suo vero padre è Mark Gastineau: “Però era in carcere e quindi non potevo conoscerlo”. Quando Killian ha 14 anni arriva poi la rottura tra Brigitte Nielsen e Raoul Meyer: “Mia madre ha avuto un problema con l’alcol. Io la vedevo bere in svariate occasioni. Per me è stato davvero difficile”.

Successivamente, Brigitte Nielsen ha conosciuto Mattia Dessì “e da lì sono cambiate un po di cose”. La madre diventa sempre meno presente: “Dopo il matrimonio sono andati a vivere negli Stati Uniti per tanto tempo e io mi sono ritrovato da solo e ho cominiato a lavorare con Raoul Meyer per sopravvivere”.

È l’inizio di un periodo buio: “Per tanto tempo ho mangiato solo patate e cipolle. Me la sono dovuta cavare da solo. Da quel momento ho cominciato ad avere una brutta piega con l’acool e droga per 5 anni”. Tenta più volte di riallacciare i rapporti con la madre ma con scarsi risultati. “Mi sono intrappolato in tunnel senza via d’uscita”.

Poi, accade il miracolo: “A 30 anni incontro Laura che è la mia fidanzata, il mio miracolo. Lei mi ha salvata dalla strada, ha avuto la forza di aiutarmi. Mi ha pagato degli hotel perchè non avevo più una casa e poco a poco io mi sono innamorato di lei”.

Il desiderio di incontrare di nuovo la madre resta forte, Killian Nielsen scopre che la madre vive a Marbella, grazie a una storia social: “Non sono risciuta ad incontrarla, ho visto il marito e mia sorella. Non mi hanno permesso di entrare in casa e nemmeno di incontrarla. Io spero che prima o poi vorrà incontrarmi, non perdo le speranze”, ha concluso il figlio della modella danese che non è riuscito a trattenere le lacrime.

