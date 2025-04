Verissimo, l’omaggio a Papa Francesco: le parole di Toffanin

(Adnkronos) – La puntata di Verissimo, trasmessa oggi sabato 26 aprile, è stata aperta con un omaggio dedicato alla vita di Papa Francesco. Silvia Toffanin ha spiegato per quale motivo Canale 5 ha deciso di trasmettere il talk show del weekend nonostante si siano tenuti i funerali del Pontefice questa mattina. “Buon pomeriggio, questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco. Il nostro Papa”, ha esordito Silvia Toffanin. Poi, la spiegazione: “Ci siamo posti la domanda se fosse giusto oggi andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro, con speranza e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini”, ha concluso la conduttrice televisiva prima di mandare in onda un filmato che ha omaggiato Papa Francesco e il suo pontificato, durato 12 anni. E sui social, la pagina ufficiale di Verissimo ha voluto ricordare Bergoglio con queste parole: “La bellezza delle scelte dipende dall’amore. Grazie Francesco, il Papa della gente”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)