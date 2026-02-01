Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a ‘La Ruota della Fortuna’.

Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo ‘Ti amo ma non posso dirlo’. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.

Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)