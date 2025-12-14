7.2 C
Verissimo, oggi domenica 14 dicembre: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 14 dicembre, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, tra gli ospiti arriva in studio Romina Power, fresca di pubblicazione di un libro che ripercorre la sua vita intensa, dal titolo: ‘Pensieri profondamente semplici’. 

Silvia Toffanin accoglierà, con il suo racconto personale, un mito del flamenco a livello internazionale: Joaquín Cortés. Nel talk, interviste di famiglia per Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana e per Lino Banfi con sua figlia Rosanna. In studio, anche il mago Kay La Ferrera, giovanissimo vincitore dell’ultima edizione di ‘Tu sì que vales’. 

Infine, sarà ospite con la sua dolorosa testimonianza Daniela Zurria, mamma di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a soli 20 anni nel 2023, dall’ex fidanzato. 

