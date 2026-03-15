11 C
Firenze
domenica 15 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verissimo, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e il ricordo di Bonaccorti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 15 marzo, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ricorderà Enrica Bonaccorti, riproponendo la sua ultima intervista rilasciata lo scorso 25 gennaio. 

Tra gli ospiti di oggi, Ilary Blasi, che da martedì 17 marzo tornerà su Canale 5 alla guida della nuova edizione di Grande Fratello Vip. Pronta per entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia, sarà in studio anche Antonella Elia. 

E poi, intervista-ritratto per Patty Pravo, icona della musica italiana, con 60 anni di carriera. Con la sua energia, spazio anche alla musica e al percorso di Elettra Lamborghini e alla sensibilità artistica di Francesco Renga. 

Infine, saranno ospiti Patrizia Mercolino, con il marito Antonio e il loro avvocato Francesco Petruzzi per un aggiornamento sulla perdita del loro piccolo Domenico, scomparso a febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
11 ° C
12.8 °
9.9 °
54 %
2.2kmh
100 %
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
20 °
Mer
15 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1279)ultimora (1147)Eurofocus (55)sport (50)demografica (27)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati