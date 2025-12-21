6.1 C
Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 21 dicembre, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, tra gli ospiti arriva in studio Rocco Casalino, per parlare del suo nuovo capitolo di vita, dopo l’addio alla politica.  

Emozioni e progetti anche per Rocío Muñoz Morales, a Verissimo per raccontare questa nuova fase e presentare il suo terzo romanzo dal titolo ‘La vita adesso’. Inoltre, l’energia di Heather Parisi e la storia di speranza di Achille Polonara, l’ex cestista, reduce da un complesso trapianto di midollo. Con lui in studio anche la moglie Erika. Infine, musica e aria di festa con due ospiti speciali: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. 

In occasione delle festività natalizie, sabato 27 e domenica 28 dicembre, oltre a sabato 3 e domenica 4 gennaio, il talk show di Canale 5 andrà in onda con ‘Verissimo – Le storie’, una selezione delle interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, impreziosite da alcuni incontri inediti. 

Sabato 10 e domenica 11 gennaio primi appuntamenti, ricchi di ospiti ed emozioni, della nuova edizione 2026 di ‘Verissimo’. 

