Verissimo, oggi domenica 8 marzo: gli ospiti e le interviste

REDAZIONE
(Adnkronos)
Verissimo torna oggi, domenica 8 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin.  

Direttamente dal terzo posto conquistato al ‘Festival di Sanremo’ sarà ospite Ditonellapiaga. 

Sempre dal successo ottenuto alla kermesse sanremese, sarà in studio con le sue emozioni e la sua voce inconfondibile: Serena Brancale. 

Spazio poi ad Arianna Fontana, una super campionessa, che grazie agli ultimi successi ottenuti nello short track a ‘Milano Cortina 2026’, è diventata l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici. 

E ancora, intensa intervista per l’attore Gabriel Garko e le novità nella vita di Paola Caruso. 

Inoltre, il dolore e l’indignazione di Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese, morto, nella completa indifferenza, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, dopo una caduta dalla bicicletta. 

E, infine, la drammatica testimonianza di Cristina, Mariangela e Raimondo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, proprio nel suo negozio. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

