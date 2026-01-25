Verissimo, oggi ospite Marcella Bella: dal dolore per il fratello Gianni alla polemica Ballando

(Adnkronos) –

Marcella Bella sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un’intervista ritratto tra musica e vita privata. La cantante è reduce della partecipazione a Ballando con le stelle, dove è uscita allo spareggio dell’ottava puntata, in coppia con il maestro Chiquito.

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, nasce il 18 giugno 1952 a Catania. All’età di 16 anni firma il suo primo contratto discografico, nel 1973 vince il Festivalbar grazie al singolo ‘Io domani’.

Nel 1991 il suo album ‘Sotto il vulcano’ non ottiene il successo desiderato, la cantante ritrova la propria popolarità solo nel 2005 quando torna sul palco dell’Ariston cantando la canzone ‘Uomo bastardo’. Nel corso della sua carriera Marcella Bella ha pubblicato più di 25 album. I 50 anni di carriera li ha celebrati con l’ultimo album, ’50 Anni di Bella Musica’, uscito nel 2019. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Pelle Diamante’, un vero inno alla forza delle donne.

È stata anche attiva in politica, candidandosi alle elezioni europee del 2004 nelle liste di Alleanza Nazionale, senza riuscire a essere eletta. Una scelta che anni dopo ha rinnegato. Marcella Bella, ospite di Piero Chiambretti ha raccontato di aver sofferto tanto quando il fratello Gianni, noto cantautore e compositore, è stato vittima di un ictus.

Nel 1979 la cantante inizia a frequentare l’imprenditore milanese Mario Merello e dal loro amore l’anno seguente nasce il figlio Giacomo. Dopo 10 anni insieme la coppia decide di unirsi in matrimonio nel 1989 e successivamente la loro famiglia si allarga con l’arrivo della secondogenita Carolina e del figlio più piccolo, Tommaso.

Prima di ciò, Marcella Bella ha avuto un passato col bassista dei Pooh, Red Canzian. La loro storia dura circa un anno.

La cantante a Ballando con le stelle ha parlato del rapporto speciale con il ‘fratellone Gianni’. “Gianni mi ha fatto da papà, è sempre stato il mio punto di riferimento. Mi ha protetto come sorella e come artista”. La cantante ha parlato dell’ictus che ha colpito il fratello: “Il mondo mi crollò addosso, faccio fatica a ricordare quei momenti. Quando sono corsa a Parma per lui, che era finito in rianimazione, io non riuscivo più a muovermi”.

Un crollo mentale che ha spinto la cantante a mettere in pausa la sua carriera: “Lui aveva bisogno di me, quando si è rimesso in piedi e ha cominciato a muovere i primi passi, io ero lì con lui”.

Il percorso a Ballando con le stelle non è stato privo di polemiche e battibecchi con la temuta giuria, ritenuta eccessivamente severa e poco coerente. Dopo l’esibizione al debutto della cantante, infatti, la giuria aveva ironizzato sull’abito di Marcella Bella e sui movimenti durante la prova. Guillermo Mariotto aveva fatto riferimento al “duodeno” mostrato dalla cantante, Canino aveva paragonato la concorrente ad una delle “signore arrapate” viste nei villaggi ai Caraibi. Successivamente, il caso è stato archiviato con le scuse dirette da parte del giurato Fabio Canino: “Chiedo scusa, non era una battuta sessista. E’ venuta proprio male”.

