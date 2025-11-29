9.1 C
Verissimo, Porcaroli: “Scamarcio? La storia più importante della mia vita”

(Adnkronos) – “La storia più importante della mia vita”. Benedetta Porcaroli ospite oggi, sabato 30 novembre, a Verissimo ha parlato della sua relazione con l’attore Riccardo Scamarcio.  

“L’amore va bene, è un buon momento – ha confessato l’attrice -. Nonostante quello che ci circonda che a tratti è faticoso, rimango positiva con l’attitudine. Negativi col pensiero ma positivi nella vita e nei fatti”. La loro storia d’amore è iniziata durante le riprese de ‘L’ombra del giorno’, film del 2021 in cui erano entrambi protagonisti: “Stiamo insieme da quattro anni, ho perso il conto. È sicuramente la storia più lunga della mia vita, andiamo molto d’accordo”.  

Porcaroli ha poi parlato del forte legame con il fratello Guglielmo, che Toffanin ha presentato come il secondo uomo più importante della sua vita: “Il fratello maschio ti uccide, ha una tenerezza che mi colpisce nel profondo del cuore. C’è qualcosa di struggente che ritrovo in mio fratello”, ha detto commossa.  

