7.7 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verissimo, sabato 31 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 31 gennaio, e domani, domenica 1 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. 

A Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie ‘Una nuova vita’. E, sempre dalla serie di Canale 5, sarà presente con la sua storia l’attore Alessandro Tersigni. 

E ancora, le mille sfumature e l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo di vita di una splendida quarantenne: Thais Wiggers. Infine, spazio al dolore e alla ricerca di giustizia di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre. 

  

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, per un ritratto a tutto tondo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a ‘La Ruota della Fortuna’.  

Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo ‘Ti amo ma non posso dirlo’. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono. 

Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.7 ° C
8.3 °
6.5 °
78 %
1kmh
75 %
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1477)ultimora (1313)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati