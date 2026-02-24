12 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Verona, esplode bombola di gas e crolla palazzina di tre piani: un morto e 3 feriti

REDAZIONE
(Adnkronos) – È di un morto e di tre feriti, due uomini e una donna, il bilancio del crollo di una palazzina di tre piani, oggi nel tardo pomeriggio, a Prun di Negrar (Verona). Il crollo è stato causato dall’esplosione di una bombola di gas.  

Subito i soccorritori hanno recuperato due uomini e una donna, feriti in maniera non grave, che sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Verso le 19 è stata estratta dalle macerie la quarta persona che si stava cercando, un uomo, dichiarato privo di vita dal medico del Suem 118. Sul posto ci sono squadre operative del comando dei Vigili del fuoco di Verona con due autopompe, un’autoscala e carro fari coordinate dal funzionario di guardia, personale USAR (Urban Search And Rescue) e unità cinofile Con loro anche Carabinieri, Polizia locale.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

