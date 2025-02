Verona-Fiorentina 1-0, gol di Bernede in pieno recupero

(Adnkronos) – Il Verona conquista i tre punti al Bentegodi contro la Fiorentina, vincendo 1-0, grazie al gol in pieno recupero di Bernede, nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Partita dura che ha visto le due squadre provare a trovare la via del gol, con il lampo finale dei padroni di casa. I viola di Palladino, al terzo ko consecutivo, restano così a 42 punti, in sesta posizione, mentre gli scaligeri si portano a 26 staccandosi dalla zona retrocessione. Una sola grande occasione nel primo tempo, quella di Kean che al 4′ minuto impegna Montipò con un pericoloso colpo di testa su cross di Folorunsho. Da lì in poi il Verona si difende con ordine cercando di trovare spazi in ripartenza ma trovando solo una occasione con Sarr al 22′ con De Gea che con qualche difficoltà mette in corner. Gara più frizzante nella ripresa con il Verona che al 56′ si rende pericoloso con Livramento che si infila in area e da posizione decentrata conclude in diagonale sfiorando il palo. Ancora scaligeri pericolosi al 64′ con Suslov che appoggia al centro per Sarr, il cui tiro viene respinto da Ranieri. Poi la Viola perde Kean che esce in barella. Al 69′ ci prova Dawidowicz ci testa ma il pallone esce di poco. La Fiorentina manovra ma non è brillante come al solito ed il Verona ne approfitta, all’83’ Bernede trova Tchatchoua, cross basso per Mosquera che viene anticipato all’ultimo. Poi al 79′ ancora sul cross di Tchatchoua, Mosquera deve solo spingere il pallone in rete ma non arriva per pochissimo. Il colpo da tre punti arriva al 95′: recupero palla dei gialloblù sulla trequarti, Bernede dopo una comclusione si va a riprendere il pallone in area e dopo una finta batte De Gea mandando in visibilio il Bentegodi per l’1-0 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)