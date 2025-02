Verona-Fiorentina, Kean esce in barella dopo scontro

(Adnkronos) – Attimi di paura per la Fiorentina nella gara contro il Verona al Bentegodi. L’attaccante viola Moise Kean è rimasto a terra dopo un brutto scontro con due giocatori del Verona. Kean è stato colpito al volto dal ginocchio di un giocatore avversario. Kean, rimasto a terra, è stato medicato dallo staff viola per suturare la ferita sull’arcata sopracciliare ed è rientrato in campo con un vistoso turbante. L’attaccante viola ha provato a proseguire, ma dopo qualche minuto si è accasciato a terra ed è uscito in barella come da prassi e trasportato in ospedale per gli accertamenti. L’attaccante non ha mai perso conoscenza, anche se è dovuto uscire dal campo con una fascia che gli immobilizzava il collo, al 67′ sostituito da Richardson. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)