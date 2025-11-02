19.8 C
Verona-Inter 1-2, proteste gialloblù per la mancata espulsione di Bisseck. Cos’è successo

(Adnkronos) – L’Inter ha battuto il Verona al Bentegodi oggi, domenica 2 novembre, nel lunch match della decima giornata di Serie A. Per i nerazzurri gol di Zielinski e vittoria agguantata grazie all’autogol di Frese al fotofinish. A far discutere è però soprattutto un episodio arbitrale che ha coinvolto Bisseck al minuto 66. Ecco cos’è successo e perché i giocatori gialloblù hanno protestato per la sua mancata espulsione. 

L’episodio delle polemiche al minuto 66 della partita, con proteste fragorose del Verona. Cos’è successo? Giovane ha anticipato tutti su un retropassaggio spericolato di Sucic, che ha colto Bisseck di sorpresa. L’anticipo è stato secco e il difensore tedesco è stato costretto a intervenire in scivolata per chiudere sull’attaccante di Verona. 

Bisseck, ultimo uomo, ha preso così in pieno l’avversario e la panchina del tecnico Zanetti si è alzata in piedi per protestare. Ma perché l’arbitro Doveri ha dato solo il giallo? Perché la palla, toccata da Giovane, stava andando verso l’esterno. Un episodio abbastanza controverso e su cui, nelle prossime ore, non mancheranno le discussioni.  

