18 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verstappen correrà in Ferrari: la data dell’esordio in Germania

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Max Verstappen correrà in Ferrari e farà il suo esordio in GT3 sabato 27 settembre. Il fuoriclasse olandese prenderà parte al prossimo round della Nls, la celebre Nürburgring Langstrecken-Serie. La gara durerà oltre quattro ore, inizierà alle 12 e vedrà al via oltre un centinaio di macchine. Max ha scelto per il debutto una Ferrari 296 GT3, gestita dal team svizzero Emil Frey Racing. Ad accompagnarlo una livrea speciale, Verstappen.com Racing x Red Bull.  Il pilota olandese, in Formula 1 con la RedBull, correrà insieme al 22enne britannico Chris Lulham, che già gareggia nella GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup per Verstappen.com Racing. Per correre il 27 settembre in Germania, Max ha chiesto e ottenuto una licenza speciale: “È una mia passione partecipare anche a questo tipo di gare. Non vedo l’ora, io sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Ogni giro al Nordschleife è un’esperienza diversa”. Due parole anche sui prossimi obiettivi: “Il mio sogno è partecipare alla 24 ore del Nürburgring Nordschleife”. Max non si ferma alla Formula 1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18 ° C
18.6 °
16.5 °
75 %
1kmh
75 %
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati