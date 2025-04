Verstappen, frecciata alla Red Bull: “Lawson? Dimostri che hanno sbagliato”

(Adnkronos) –

Max Verstappen non è d’accordo con la decisione della Red Bull di abbandonare Liam Lawson dopo solo due gare e lo ha lasciato intendere. Il neozelandese è stato mandato via dopo le prime due uscite deludenti in Australia e in Cina e, poco dopo l’ufficializzazione di Tsunoda da parte della Red Bull, Verstappen ha messo ‘mi piace’ a un post dell’ex pilota di F1 Guido van der Garde, che descriveva la decisione di sostituire Lawson come una “mossa di paura”. Interpellato in Giappone, l’olandese ha detto in proposito: “Beh, mi è piaciuto il commento, quindi parla da solo. Non è stato un errore. A volte non è necessario condividere tutto in pubblico. Penso che il nostro problema principale sia che la nostra macchina non è dove vogliamo che sia. Lo sanno tutti ed è quello su cui mi concentro”. Verstappen ha poi aggiunto: “La Red Bull ha preso una decisione e ha dato a Liam due gare di tempo. Non bisogna dimenticare i sacrifici che sono stati fatti nell’arco di tutta una carriera. Ricordo bene le mie lacrime e il mio sangue per arrivare in F1, per non parlare di approdare in un top team. È vero, non ha offerto buone prestazioni per due gare, ma se c’è uno che lo sa quello può essere soltanto lui. Gli auguro tutta la forza e il coraggio necessari per schierarsi in griglia in Giappone. Creda in se stesso, tenga la testa alta e dimostri che si sbagliano”. Pur ammettendo di non aver ricevuto rassicurazioni dal team principal Christian Horner su quanto tempo gli verrà concesso per dimostrare il suo valore insieme a Verstappen, Tsunoda è apparso rilassato: “Non ho gare o tempi specifici entro cui devo dimostrare il mio valore. Horner mi sta supportando molto e ha appena menzionato le aspettative per me. La pressione arriverà sempre quando scenderò in pista”. La decisione della Red Bull di sostituire Lawson dopo solo due gare ha sollevato dubbi sul processo decisionale, con il consulente per gli sport motoristici Helmut Marko che ha ammesso alcuni errori. Horner ha detto a Sky Sport in Giappone che il team aveva “chiesto troppo e troppo presto” a Lawson. Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha invece detto: “Dargli solo due gare è stato piuttosto duro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)