Vertice con Putin e Zelensky, Trump ottimista. Nyt: “Presto incontro con leader russo”

(Adnkronos) – Ci sono "buone possibilità" di incontrare i leader russo Vladimir Putin e ucraino Volodymyr Zelensky, in seguito a quelli che ha definito "ottimi colloqui" tra il suo inviato Steve Witkoff e il numero uno del Cremlino. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando in conferenza stampa di prospettive di un vertice "molto buone", senza fornire dettagli. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non ha risposto alla richiesta di commento, ma Zelensky sembra aver lasciato intendere che un incontro diretto è possibile. "Sembra che la Russia sia ora più impegnata a raggiungere un cessate il fuoco. La pressione su di loro sta funzionando", ha detto Zelensky nel suo discorso serale alla nazione. "Ma la cosa più importante è che non ingannino né noi né gli Stati Uniti nei dettagli". Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato ieri in una nota che sono stati i russi a chiedere il faccia a faccia. "I russi hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump, e il presidente è disponibile a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky", ha affermato. "Il presidente Trump vuole che questa guerra brutale finisca". Alla telefonata di ieri avrebbero partecipato il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff. In precedenza, il Cremlino aveva rilasciato una vaga dichiarazione sui colloqui tra Putin e Steve Witkoff, con un collaboratore per la politica estera che aveva detto che le due parti si erano scambiate "segnali" nell'ambito di colloqui "costruttivi" a Mosca. L'incontro di ieri fra Putin e Witkoff si è svolto pochi giorni prima della scadenza stabilita da Trump per l'accordo della Russia sul cessate il fuoco in Ucraina, pena nuove sanzioni. I commenti di Trump rilasciati nello Studio Ovale sono arrivati dopo che egli stesso aveva scritto sulla sua piattaforma Truth Social di aver informato alcuni degli alleati europei degli Stati Uniti dopo i colloqui. "Tutti sono d'accordo che questa guerra deve finire e lavoreremo per raggiungere questo obiettivo nei giorni e nelle settimane a venire", ha affermato Trump. La Casa Bianca ha inoltre dichiarato alla Bbc che la Russia ha espresso il desiderio di incontrare il presidente degli Stati Uniti e che quest'ultimo era "aperto a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky". Trump tuttavia intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin già la prossima settimana e, subito dopo, ha in programma di organizzare un incontro tra lui, Putin e il presidente Zelensky, hanno detto fonti al New York Times, secondo le quali Trump ha riferito le sue intenzioni in una chiamata con i leader europei, tra cui Zelensky. Gli incontri si svolgerebbero esclusivamente fra i tre leader, escludendo altri attori europei.